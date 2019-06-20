Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомSportbox.RU 07:19

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом»

Спорт-Экспресс17:01

«Аякс» продлил контракт с тренером тен Хагом до 2022 года

Sports.ru07:20

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Sport24.ru06:51

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Газета.Ru07:22

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

Матч ТВ07:19

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

Чемпионат07:00

Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Советский спорт07:13
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика

Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила заявление экс-главы страны Михаила Саакашвили, в котором тот призвал присутствующих на митинге в Тбилиси правоохранителей не подчиняться властям.
Обновлено в 17:27
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Кино

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

Обновлено в 16:37
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Кино

Роднянский рассказал подробности организации съёмок фильма про Чернобыль

Продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок фильма о Чернобыле, сообщает kp.ru.
Обновлено в 10:52
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено в 11:03
Наука

Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

Обновлено в 08:51
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy

В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено в 05:33
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено в 18:26
Наука

Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов

Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено в 11:04
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Футбол

Коновалов: «Жалко, что Глушаков расстаётся со „Спартаком“ на такой ноте»

Бывший футболист "Спартака" Андрей Коновалов высказал мнение о расторжении контракта Дениса Глушакова с клубом.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких

Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Футбол

Сарри: хочу помочь Роналду побить новые рекорды

Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о том, чего ждет от сотрудничества с форвардом итальянского клуба Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:59
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Экономика

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
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