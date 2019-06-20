Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомSportbox.RU 07:19

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

Матч ТВ07:19

Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Советский спорт07:13

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Sport24.ru06:51

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Газета.Ru07:22

Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом»

Спорт-Экспресс17:01

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

Чемпионат07:00

«Аякс» продлил контракт с тренером тен Хагом до 2022 года

Sports.ru07:20
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Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
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Экономика

Путин не поверил в существование зарплат ниже 10 тысяч рублей

Глава государства усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, могут получать зарплату ниже прожиточного минимума.
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Космос

Ракета Ariane-5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками связи T-16 и EUTELSAT 7C успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.
Обновлено в 18:46
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Футбол

Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро

Футболисты сборной Германии разгромили коллектив из Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 21 года.
Обновлено в 17:19
Общество

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Политика

Премьер Грузии: оппозиция пытается дестабилизировать страну

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая перед журналистами в национальном парламенте, прокомментировал нарастающий градус протестов, захлестнувших Тбилиси, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:58
Здоровье

Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»

Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
Общество

В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол

Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки

Обновлено в 21:00
Политика

Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено в 03:00
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено в 07:10
Кино

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

Обновлено в 16:37
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии

Обновлено в 21:15
Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Общество

Жителей Красноярска и края ожидают теплые и дождливые выходные

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Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
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