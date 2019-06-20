Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомМатч ТВ 07:19

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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«Аякс» подписал новый контракт с Эриком тен Хагом

Спорт-Экспресс07:17

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Sport24.ru06:51

«Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом

ТАСС08:41

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

Матч ТВ07:19

Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Советский спорт07:13

«Аякс» продлил контракт с тренером тен Хагом до 2022 года

Sports.ru07:20

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

Чемпионат07:00
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Здоровье

В Тюменской области запустят пилотную информсистему скорой медпомощи

Пилотную информационную систему скорой медицинской помощи планируется запустить в Тюменской области с 1 августа текущего года, одна из ее особенностей – мобильное автоматизированное место врача с доступом к данным из электронной медицинской карты пациента, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Стартовала прямая линия с Путиным

Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки

Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.
Обновлено в 08:16
Экономика

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал отравление Бари Алибасова фикцией

Вчера на телеэкраны вышел новый выпуск ТВ-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором главным участником стал недавно выписавшийся из клиники Бари Алибасов.
Обновлено в 03:11
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Москва опровергла обвинение в нарушении воздушного пространства Японии

Обновлено в 07:16
Политика

Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин заявил, что ему не надоело быть президентом

Владимир Путин сообщил, что ему не надоело быть президентом.
Обновлено в 09:54
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Общество

Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин заявил, что не является инопланетянином

Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы

Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы.
Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский создал офис президента вместо администрации

Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Авто

Стала известна дата премьеры электрокара MINI Cooper SE Electric

Полностью электрический MINI Cooper SE 2020 модельного года готовится предстать перед публикой в 9 июля.
Обновлено в 01:54
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Общество

Жара в ЦФО в выходные побьет столетний рекорд

Обновлено в 06:06
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Спорт

Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.
Обновлено в 07:39
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