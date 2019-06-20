Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомМатч ТВ 07:19

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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«Аякс» подписал новый контракт с Эриком тен Хагом

Спорт-Экспресс07:17

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Sport24.ru06:51

«Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом

ТАСС08:41

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

Матч ТВ07:19

Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Советский спорт07:13

«Аякс» продлил контракт с тренером тен Хагом до 2022 года

Sports.ru07:20

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

Чемпионат07:00
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Спорт

Медведева выступит на российском этапе Гран-при, Загитова — в Японии

Обновлено в 11:09
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии

Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
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Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма

Обновлено в 11:37
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
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Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Общество

Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Цыгане начали возвращаться в Чемодановку

Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка в Пензенской области, вернулись домой.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Футбол

Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке

Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»

Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Ева Лонгория показала своего «чудо-ребенка»

Между прочим, до рождения Санти, как призналась Лонгория, она и ее муж Хосе договорились, что не будут публиковать фотографии сына.
Обновлено в 12:30
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Игры

Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»

Обновлено вчера в 19:23
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