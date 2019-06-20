Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомМатч ТВ 07:19
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии
Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Общество
Чибис прокомментировал жалобу медика на зарплату
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков в регионе.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка в Пензенской области, вернулись домой.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Бойко-Великий отверг обвинения в растрате
Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Футбол
Кудряшов покинул «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов покинул "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Обновлено в 12:45
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Суд продлил арест полковника ФСБ Черкалина по делу о взятке
Гарнизонный военный суд №235 продлил срок ареста начальника одного из отделов управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина до 25 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Ева Лонгория показала своего «чудо-ребенка»
Между прочим, до рождения Санти, как призналась Лонгория, она и ее муж Хосе договорились, что не будут публиковать фотографии сына.
Обновлено в 12:30
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Политика
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Обновлено в 12:21
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23