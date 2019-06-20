Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен ХагомМатч ТВ 07:19
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом. Сообщается, что новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
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Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Здоровье
Минздрав разработал правила посещения реанимации
Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил Минздраву РФ организовать возможность посещения родственниками пациентов, находящихся на лечении в реанимации.
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский подписал указ о создании офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Обновлено в 07:33
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Наука
Физики определили причину замерзания мыльных пузырей
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Обновлено вчера в 16:38
Спорт
Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии
Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Финансы
Россия доразмещает долларовые евробонды на $4,5 млрд
Минфин выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг), и доразмещены евробонды с погашением в 2025 г. на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин назвал Зеленского талантливым человеком
Обновлено в 08:13
ЖКХ
Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области
Обновлено в 06:32
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Политика
Премьер Малайзии назвал выводы следствия по МН17 бездоказательными
Выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.
Обновлено в 04:34
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Футбол
Срна вошел в тренерский штаб «Шахтера»
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин назвал волнующие проблемы россиян
Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главные проблемы, которые волнуют россиян в настоящее время.
Обновлено в 05:45