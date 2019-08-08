Футбол

«Аякс» продлил контракт с НересомSport24.ru 07 августа в 13:40

Нападающий «Аякса» Давид Нерес продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение бразильца с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, тогда как предыдущий договор истекал в 2022-м.
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