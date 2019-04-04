Футбол

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07

Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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«Аякс» подписал румынского хавбека

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«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

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«Аякс» подписал контракт с полузащитником «Стандарда» Марином

РИА Новостивчера в 13:45
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
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Зеленский сдал анализы перед дебатами

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Станислав Кошелев покинул пост министра финансов Саратовской области.
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В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
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Общество

ФЦП по Крыму и Севастополю могут продлить до 2025 года

Сроки реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя хотят продлить до 2025 года, чтобы успеть построить некоторые масштабные объекты.
Обновлено в 02:05
Энергетика

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
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Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
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Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
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Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
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Здание планетария в Барнауле официально передали РПЦ

Обновлено в 02:23
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
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Экономика

Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей

Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
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Систему обеспечения лекарствами волгоградских льготников скорректируют

По информации комитета здравоохранения, в настоящее время на федеральном уровне разрабатывается новая система дифференцированной индивидуальной компенсации затрат на приобретение лекарств, которая будет способствовать доведению объемов финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан до 100% от текущей потребности.
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
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Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
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Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

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В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

Обновлено вчера в 21:59
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Названы самые популярные в России имена для новорожденных

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Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше

Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
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Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
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Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в продажу в июле

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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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