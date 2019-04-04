Футбол
«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07
Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика
Православная церковь Польши не признала украинскую автокефалию
Святой Собор епископов Польской автокефальной православной церкви ознакомился с сообщениями об автокефалии на Украине, полученными из ряда стран, в числе которых России, Сербия, Болгария, Украина, а также Константинополь и Организация по правам человека при ООН.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Зеленский сдал анализы перед дебатами
Обновлено в 01:42
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Саратовский министр финансов ушел в отставку
Станислав Кошелев покинул пост министра финансов Саратовской области.
Обновлено в 01:38
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено вчера в 06:33
Общество
ФЦП по Крыму и Севастополю могут продлить до 2025 года
Сроки реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя хотят продлить до 2025 года, чтобы успеть построить некоторые масштабные объекты.
Обновлено в 02:05
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
"ЗРК "Тор-М2" полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:07
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Религия
Здание планетария в Барнауле официально передали РПЦ
Обновлено в 02:23
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Экономика
Банкоматы некоторых банков перестали принимать купюры в 5000 рублей
Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:03
Здоровье
Систему обеспечения лекарствами волгоградских льготников скорректируют
По информации комитета здравоохранения, в настоящее время на федеральном уровне разрабатывается новая система дифференцированной индивидуальной компенсации затрат на приобретение лекарств, которая будет способствовать доведению объемов финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан до 100% от текущей потребности.
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С
Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.
Обновлено в 02:02
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Майские праздники 2019: как отдыхаем и работаем
Официальный календарь работы и отдыха в мае Дни работы и отдыха в мае С чем связаны 1-5 мая выходные Празднование Дня труда 6-8 мая рабочие Три рабочих дня между майскими праздниками 9-12 мая Празднование Дня Победы Звездочкой отмечены рабочие дни, работа в которых сокращается на один час (30 апреля и 8 мая).
Обновлено 03 апреля в 05:25