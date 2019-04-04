Футбол
«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07
Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в неуважении к Тимошенко
Действующий президент Украины и кандидат Петр Порошенко считает неуважительным и легкомысленным предложение Владимира Зеленского, адресованное проигравшей в избирательной гонке Юлии Тимошенко, провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Обновлено вчера в 20:00
Религия
Шипулин поддержал строительство храма Святой Екатерины
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поддержал строительство храма Святой Екатерины в столице Среднего Урала.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Технологии
Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными
Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Авто
Электромобиль Tesla теперь может менять полосы движения самостоятельно
Tesla стала на ещё шаг ближе на пути к выпуску действительно самоходного автомобиля, добавив в системе автономного вождения режим, который позволяет автомобилю самостоятельно решать, когда необходимо менять полосу движения.
Обновлено в 03:31
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом
Напомним, 31 августа прошлого года в Дзержинске произошел взрыв на заводе имени Свердлова.
Обновлено вчера в 12:26
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Здоровье
Росстат назвал долю россиян, обращающихся к нетрадиционной медицине
Чаще всего к нетрадиционной медицине обращаются люди с тяжёлыми заболеваниями (3,1 %), реже всего – студенты, беременные и недавно родившие ребёнка женщины (1,8 %).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Единоборства
Названа вероятная дата поединка Яна в UFC
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47