Футбол

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07

Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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«Аякс» подписал румынского хавбека

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

«Аякс» купил у «Стандарда» хавбека сборной Румынии Марина за 12,5 млн евро

Sports.ruвчера в 21:26

«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Евро-футбол.рувчера в 15:46

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Матч ТВвчера в 16:07

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Sportbox.RUвчера в 16:07

«Аякс» в Румынии нашел замену де Йонгу, переходящему в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 16:37

«Аякс» подписал контракт с полузащитником «Стандарда» Марином

РИА Новостивчера в 13:45
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в неуважении к Тимошенко

Действующий президент Украины и кандидат Петр Порошенко считает неуважительным и легкомысленным предложение Владимира Зеленского, адресованное проигравшей в избирательной гонке Юлии Тимошенко, провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии

Обновлено вчера в 20:00
Религия

Шипулин поддержал строительство храма Святой Екатерины

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин поддержал строительство храма Святой Екатерины в столице Среднего Урала.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Технологии

Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными

Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Обновлено вчера в 23:39
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Авто

Электромобиль Tesla теперь может менять полосы движения самостоятельно

Tesla стала на ещё шаг ближе на пути к выпуску действительно самоходного автомобиля, добавив в системе автономного вождения режим, который позволяет автомобилю самостоятельно решать, когда необходимо менять полосу движения.
Обновлено в 03:31
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Цех завода в Дзержинске уничтожен взрывом

Напомним, 31 августа прошлого года в Дзержинске произошел взрыв на заводе имени Свердлова.
Обновлено вчера в 12:26
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Здоровье

Росстат назвал долю россиян, обращающихся к нетрадиционной медицине

Чаще всего к нетрадиционной медицине обращаются люди с тяжёлыми заболеваниями (3,1 %), реже всего – студенты, беременные и недавно родившие ребёнка женщины (1,8 %).
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Единоборства

Названа вероятная дата поединка Яна в UFC

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Баскетбол

Баскетбольный ЦСКА в плей-офф Евролиги сыграет с «Басконией»

Обновлено в 01:59
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
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Рэзван Марин
Румынский футболист
Румынский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за бельгийский клуб «Стандард». Является сыном известного в прошлом румынского игрока Петре Марина, выступавшим за сборную с 2004 по 2007 годы.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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