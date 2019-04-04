Футбол
«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07
Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Космос
Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды
Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Культура
Татарстан получит деньги на создание виртуальных концертных залов
Всего до конца 2024 года в России появится 500 виртуальных концертных залов.
Обновлено в 00:30
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Саратове на автостоянке произошла перестрелка
В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»
Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами
Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Футбол
Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»
"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Космос
«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса
Помимо набора научных инструментов марсоход NASA «Curiosity», приземлившийся на Красной планете в 2012 году, имеет в своем арсенале «очки» для затмений – солнечные фильтры на камере Mastcam, позволяющие ему смотреть прямо на Солнце.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы
Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Кино
"Шазам!" и "Кладбище домашних животных" успешно стартовали на российских экранах
82% сборов пришлось на долю двух успешно стартовавших премьер. 60-61 млн рублей заработал в стартовый четверг кинокомикс «Шазам!».
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала
Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
Обновлено в 05:16
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Политика
«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»
Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 03:37
Технологии
AliExpress будет продавать российские товары по всему миру
Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Политика
Порошенко отреагировал на идею с дебатами и ведущей Тимошенко
Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 05:39