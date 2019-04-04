Футбол

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Sportbox.RU вчера в 16:07

Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Евро-футбол.рувчера в 15:46

«Аякс» купил у «Стандарда» хавбека сборной Румынии Марина за 12,5 млн евро

Sports.ruвчера в 21:26

«Аякс» в Румынии нашел замену де Йонгу, переходящему в «Барселону»

Sport24.ruвчера в 16:37

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Матч ТВвчера в 16:07

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Sportbox.RUвчера в 16:07

«Аякс» подписал румынского хавбека

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

«Аякс» подписал контракт с полузащитником «Стандарда» Марином

РИА Новостивчера в 13:45
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Космос

Обнаружен осколок планеты, переживший смерть звезды

Credt: University of Warwick/Mark Garlick Богатый железом и никелем фрагмент пережил общесистемный катаклизм, последовавший за смертью его главной звезды SDSS J122859.93 + 104032.9.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Культура

Татарстан получит деньги на создание виртуальных концертных залов

Всего до конца 2024 года в России появится 500 виртуальных концертных залов.
Обновлено в 00:30
Общество

ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками

Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Саратове на автостоянке произошла перестрелка

В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»

Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Гаджеты

Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами

Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Футбол

Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Космос

«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса

Помимо набора научных инструментов марсоход NASA «Curiosity», приземлившийся на Красной планете в 2012 году, имеет в своем арсенале «очки» для затмений – солнечные фильтры на камере Mastcam, позволяющие ему смотреть прямо на Солнце.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы

Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу

Артист и инструктор по йоге уже воспитывают четверых детей и пятый малыш тоже желанный, но дела идут не лучшим образом.
Обновлено в 01:52
Авто

В России подешевели пикапы Isuzu D-Max

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Кино

"Шазам!" и "Кладбище домашних животных" успешно стартовали на российских экранах

82% сборов пришлось на долю двух успешно стартовавших премьер. 60-61 млн рублей заработал в стартовый четверг кинокомикс «Шазам!».
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Брать анализы у Зеленского доверили актёру из его же сериала

Анализы на алкоголь и наркотические вещества, которые кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал перед дебатами с Петром Порошенко, у него принимал врач Владислав Кирякулов, ранее снимавшийся в сериале «Сваты», продюсером которого был Зеленский.
Обновлено в 05:16
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Четверо детей и двое взрослых насмерть угорели в Кузбассе

Обновлено в 01:58
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Политика

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Общество

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище

Обновлено в 03:37
Технологии

AliExpress будет продавать российские товары по всему миру

Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Политика

Порошенко отреагировал на идею с дебатами и ведущей Тимошенко

Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 05:39
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Рэзван Марин
Румынский футболист
Румынский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за бельгийский клуб «Стандард». Является сыном известного в прошлом румынского игрока Петре Марина, выступавшим за сборную с 2004 по 2007 годы.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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