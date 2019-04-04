Футбол

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Матч ТВ 16:07

Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Sportbox.RU16:07

«Аякс» купил у «Стандарда» хавбека сборной Румынии Марина за 12,5 млн евро

Sports.ru21:26

«Аякс» в Румынии нашел замену де Йонгу, переходящему в «Барселону»

Sport24.ru16:37

«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»

Матч ТВ16:07

«Аякс» подписал румынского хавбека

Спорт-Экспресс18:36

«Аякс» приобрёл замену де Йонгу

Евро-футбол.ру15:46

«Аякс» подписал контракт с полузащитником «Стандарда» Марином

РИА Новости13:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия

В Амурской области задержали главу регионального Росреестра

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Экономика

Средняя цена аренды каршеринга в Москве в 2019 г вырастет до 10 руб за минуту - «Автонет»

Средняя цена аренды в московском каршеринге в 2019 году повысится до 10 рублей в минуту, подсчитали эксперты НТИ "Автонет".
Обновлено в 20:35
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Кино

Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»

Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено в 11:39
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Общество

Игры разума дошли до «Точки»: бизнесмены, чиновники и жители Приамурья обсудили развитие региона

Наталья Вишневская: «Точка кипения» позволяет замерить градус отношения жителей к собственному региону Форсайт-сессия в «Точке кипения» началась с ухода примерно половины участников, которые не захотели работать в предложенном формате.
Обновлено в 19:06
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Политика

WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Экономика

Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб

Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги

Обновлено в 16:58
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины

"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах угрожает культуре страны и увеличивает разобщенность эстонского народа.
Обновлено в 12:58
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Политика

National Review (США): Москва подавляет религиозную свободу на востоке Украины (National Review)

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) включила Россию в список стран, где отмечаются самые грубые нарушения свободы вероисповедания и проводятся репрессии в отношении верующих, признав ее страной, «вызывающей особую озабоченность».
Обновлено в 21:35
Экономика

«Маркетологи играют на интересе к здоровому образу жизни»

Основной бум органического производства ожидается в ближайшие два-три года.
Обновлено в 18:40
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Транспорт

«Это способ отъёма средств у водителей»: екатеринбуржец о том, как боролся с камерами автофиксации

Обновлено в 21:00
Общество

Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта

Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
Обновлено в 18:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рэзван Марин
Румынский футболист
Румынский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за бельгийский клуб «Стандард». Является сыном известного в прошлом румынского игрока Петре Марина, выступавшим за сборную с 2004 по 2007 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное