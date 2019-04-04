Футбол
«Аякс» приобрел хавбека перед встречей с «Ювентусом»Матч ТВ 16:07
Амстердамский «Аякс» приобрел полузащитника «Стандарда» Рэзвана Марина. Договор 22-летнего футболиста с голландским клубом заключен до 2024 года. За совершение данной сделки аяксидам пришлось заплатить бельгийскому клубу 12,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
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Основной бум органического производства ожидается в ближайшие два-три года.
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Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта
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