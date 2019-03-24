Футбол

«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евроProstoProSport 03:53

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» за Матейса 60 миллионов. В 25 матчах нынешнего сезона нидерландской Эредивизии де Лигт забил два гола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» рассчитывает выручить за де Лихта 100 миллионов евро

Евро-футбол.ру04:24

СМИ: «Аякс» потребует у «Барселоны» около 100 миллионов евро за де Лигта

Матч ТВ04:28

«Аякс» хочет получить €100 млн за Де Лигта

Sport24.ru04:14

«Аякс» потребует у «Барселоны» € 100 млн за де Лигта

Чемпионат03:41

«Аякс» хочет 100 миллионов евро за Де Лигта

Sport.ru04:43

«Аякс» ждет от «Барселоны» €100 млн за де Лигта

Газета.Ru04:30

«Аякс» потребует у «Барселоны» около 100 млн евро за де Лигта

Sports.ru03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Политика

Украина перед выборами усилила меры безопасности на границе с РФ

Мера принята в преддверии президентских выборов. В ведомстве считают, что в этот период угрозы на границе повышаются, передает УНН.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
Спорт

Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу

Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Политика

20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»

В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Общество

Число погибших от циклона в Мозамбике возросло до 417

Число погибших в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай" в Мозамбике, возросло до 417.
Обновлено вчера в 06:23
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Обновлено в 01:31
Теннис

Теннисистка Осака покинула турнир в Майами

Обновлено вчера в 18:30
Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Хоккей

Кузнецов: если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе

Если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе. Даже если говорит плохо, то для тебя это все равно хорошо.
Обновлено в 05:29
Политика

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Отец Началовой считает, что дочь сама виновата в своей смерти

Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой заявил, что никого не винит в смерти своей дочери.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

Обновлено вчера в 23:49
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Отец Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж

Отец 37-летней Бритни Спирс запрещает ей выходить замуж.
Обновлено 22 марта в 09:52
Авто

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено 22 марта в 10:56
Спорт

Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 04:07
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Гаджеты

Что раздражает пользователей смартфонов

Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала трогательное фото с первенцем и своей мамой

Фотомодель Виктория Лопырева по сей день скрывает личность отца первенца, которого родила в 35 лет.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное