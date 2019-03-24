«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евроProstoProSport 03:53

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» за Матейса 60 миллионов. В 25 матчах нынешнего сезона нидерландской Эредивизии де Лигт забил два гола.

«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро

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