Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евроProstoProSport 03:53
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Аяксу» за Матейса 60 миллионов. В 25 матчах нынешнего сезона нидерландской Эредивизии де Лигт забил два гола.
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