Футбол

«Аякс» подтвердил скорый переход де Лигта в «Ювентус»ProstoProSport 13 июля в 10:24

19-летнего футболиста, являющегося одним из самых перспективных защитников мира, связывают со скором переходом в туринский «Ювентус», который выиграл борьбу за игрока у испанской «Барселоны», сумев согласовать условия перехода с агентом де Лигта Мино Райолой.
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Презентация де Лигта в качестве игрока «Ювентуса» состоится уже на этой неделе

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СМИ назвали дату, когда де Лигт перейдет в «Ювентус»

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