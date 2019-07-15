Футбол
«Аякс» подтвердил скорый переход де Лигта в «Ювентус»ProstoProSport 13 июля в 10:24
19-летнего футболиста, являющегося одним из самых перспективных защитников мира, связывают со скором переходом в туринский «Ювентус», который выиграл борьбу за игрока у испанской «Барселоны», сумев согласовать условия перехода с агентом де Лигта Мино Райолой.
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