Футбол

«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де ЛихтуЕвро-футбол.ру 09:07

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
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«Аякс» — о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

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Де Лигт находится в шаге от перехода в «Ювентус»

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Директор «Аякса» о трансфере де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок»

Sports.ru09:16

«Аякс» - о переходе Де Лигта в «Ювентус»: «Конец близок. Всё будет хорошо»

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«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту

Евро-футбол.ру09:07

Директор «Аякса»: уже видно окончание сделки по трансферу де Лигта в «Ювентус»

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Овермарс - о трансфере де Лигта: «Развязка близка»

Soccer.ru08:48
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Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Политика

Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

На акции оппозиции в центре Москвы задержали активистов SERB

Обновлено в 14:27
Политика

Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Футбол

Арбитр не должен был засчитывать гол «Локомотива» в ворота «Рубина»

Рефери не должен был засчитывать гол хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука, забитый со штрафного на 66-й минуте.
Обновлено в 15:36
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Пинк раскритиковали за фото детей у мемориала Холокоста

Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Авто

Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator

Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Наука

Ученые предложили замораживать клетки для лечения рака молочной железы

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе

Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Футбол

Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Космос

США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году

С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27
Политика

Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Обновлено в 14:46
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
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