Футбол
«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де ЛихтуЕвро-футбол.ру 09:07
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Политика
Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп направил в сенат кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 16:11
Футбол
Арбитр не должен был засчитывать гол «Локомотива» в ворота «Рубина»
Рефери не должен был засчитывать гол хавбека «железнодорожников» Алексея Миранчука, забитый со штрафного на 66-й минуте.
Обновлено в 15:36
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Пинк раскритиковали за фото детей у мемориала Холокоста
Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»
Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Космос
США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году
С мая 2020 года планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Обновлено в 02:27