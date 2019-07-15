Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.

«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де Лихту

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