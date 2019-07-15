Футбол
«Аякс» подтвердил окончание переговоров с «Ювентусом» по де ЛихтуЕвро-футбол.ру 09:07
Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс рассказал о переговорах с "Ювентусом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27
Здоровье
В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих
Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Политика
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в аварию
Обновлено в 07:31
Политика
Глава британского МИД назвал главную угрозу для человечества
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал главную угрозу для человечества. Об этом сообщило Press Association.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами
Автомобили из кортежа украинского президента Владимира Зеленского попали в автоаварию с автобусами, в которых ехали дети.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Обновлено в 08:02
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии у властей планов по ограничению Рунета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что ни у российского правительства, ни у представителей Федерального собрания нет планов относительно ограничений свободы россиян в интернете.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Экономика
Минфин допустил повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года
Минфин считает допустимым повышение возраста для покупки любого алкоголя до 21 года, однако изначально не поддерживал законопроект Минздрава, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Обновлено в 10:02
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Общество
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Во вторник, 16 июля, в Свердловской области ожидаются дожди, грозы, шквалистый ветер и крупный град.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Экономика
Huawei намерен инвестировать в Италии 3 млрд долларов за три года
В ближайшие три года компания Huawei намерена инвестировать в Италии 3,1 млрд долларов, заявил в понедельник, 15 июля, глава итальянского представительства компании Томас Миао, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25