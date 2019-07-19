Футбол
«Аякс» подпишет защитника сборной МексикиProstoProSport вчера в 15:17
«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
Иранские власти заявили, что задержали в Ормузском проливе танкер Stena Impero из-за инцидента с иранским рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 03:28
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Культура
Актрису Инну Чурикову в тяжелом состоянии перевели в реанимацию
По данным портала, артистка, которая случайно упала со сцены во время выступления, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал»
В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.
Обновлено в 01:40
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Музыка
Ставрополье в августе принимает джазовый фестиваль
Завершится фестиваль 28 августа концертом в Доме культуры Буденновска, сообщили в управлении по информполитике Правительства Ставрополья.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге
Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.
Обновлено вчера в 20:35
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Прилетевшая в Москву Виктория Лопырева вышла на прогулку в дубленке
Погода в столице оказалась настолько холодной, что звездная модель вышла на прогулку в дубленке.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется в 2020 году
Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено 17 июля в 13:10
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено вчера в 15:34
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с редкой патологией носовых пазух
Отмечается, что к врачам обратилась женщина с жалобами на постоянную головную боль, усиливающуюся на холоде или при резкой смене погодных условий.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Космос
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля
Ранее НАСА сообщало, что запуск Dragon намечается на вечер 21 июля. На МКС он должен был прибыть 23 июля.
Обновлено вчера в 10:40
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17