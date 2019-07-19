Футбол

«Аякс» подпишет защитника сборной МексикиProstoProSport вчера в 15:17

«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
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Мексиканский футболист, защитник клуба «Америка» и сборной Мексики. Участник чемпионата мира 2018 года.
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