Футбол
«Аякс» подпишет защитника сборной МексикиProstoProSport вчера в 15:17
«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
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Технологии
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Космос
В космосе нашли убийцу Солнечной системы: магнетар SGR 1900+14 за секунду превратит Землю в пыль
Как известно, 15 лет назад магнетару SGR 1806-20, пребывая на расстоянии в 50 000 световых лет от Земли, удалось за 0,1 секунды излучить столько энергии, сколько излучило Солнце за 100 000 лет.
Обновлено вчера в 23:52
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Авто
АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus в кузове универсал и фургон, которые будут предназначаться для следственного комитета, полиции, а также МЧС и аварийно-спасательных служб.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено 18 июля в 06:27
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется 2020 году
Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Сербия раскритиковала российские ПЗРК и купила французские «Mistral 3»
Аналитики не исключают, что заключение контракта на покупку французских ПЗРК «Mistral 3» связано с давлением со стороны Европы, однако официально данный факт в Сербии не подтвердили.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Мусоровоз сбил двух человек на пешеходном переходе в Новосибирске
Водитель грузового мусоровоза "КамАЗ" сбил утром в субботу на пешеходном переходе в Новосибирске двух девушек, одна из которых госпитализирована, другая умерла на месте от полученных травм.
Обновлено в 00:08
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено в 00:00
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17