Футбол

«Аякс» подпишет защитника сборной МексикиProstoProSport вчера в 15:17

«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
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