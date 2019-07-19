Футбол
«Аякс» подпишет защитника сборной МексикиProstoProSport вчера в 15:17
«Аякс» из Амстердама согласовал с мексиканской «Америкой» покупку защитника Эдсона Альвареса. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нидерландов.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Франция осудила Иран за захват британского танкера
Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и решительно осуждает этот поступок.
Обновлено в 06:46
Общество
Битва тортов началась в Парке Горького
Обновлено в 06:42
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более миллиона долларов
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Airbus представил концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Авиастроительный концерн Airbus показал концепт пассажирского самолета Bird of Prey, который похож на хищную птицу.
Обновлено в 06:06
Футбол
Konami презентовала Аршавина в качестве легенды в игре PES 2020
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин представлен японской компанией Konami в качестве легенды футбольного симулятора PES 2020.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Минфин предлагает упростить доступ к закупкам госкомпаний самозанятым
Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас предусмотрены для малых и средних предприятий.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:28
Общество
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках»
В следующем году на территории олимпийского комплекса "Лужники" откроется крупнейший в Европе теннисный клуб - он вместит 14 крытых и семь открытых кортов, площадки для игры в сквош, бассейн с банным комплексом, тренажёрный зал и оздоровительный центр.
Обновлено в 06:30
Спорт
Александр Мальцев: наконец мы сделали золотой дубль
Российский синхронист Александр Мальцев, с партнершей Майей Гурбанбердиевой выигравший произвольную программу "Стиляги", стал первым мужчиной-синхронистом, которому удалось взять два "золота" на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 06:35
Политика
Правительство одобрило проект единого портала с данными россиян
Правительство РФ одобрило создание единого портала с данными всех россиян. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:42