Футбол

«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезонSport24.ru 02:25

Гронинген — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Эуроборг»
Паул Гладон
28′
59′
Лассе Шёне
Клас-Ян Хунтелар
Илиасс Бель Хассани
Мо Эль-Ханкури
68′
Самир Мемишевич
73′
73′
Йоэл Велтман
Людовит Рейс
75′
Юлиан Шабо
76′
77′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
78′
Клас-Ян Хунтелар
79′
Клас-Ян Хунтелар
Тим Хандверкер
Томас Брюнс
81′
84′
Клас-Ян Хунтелар
90′
Хаким Зиеш
Расмус Ниссен
«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезон. Накануне амстердамский клуб обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории «Аякса».
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