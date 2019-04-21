Футбол
«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезонSport24.ru 02:25
Паул Гладон
|28′
|59′
Лассе Шёне
Клас-Ян Хунтелар
Илиасс Бель Хассани
Мо Эль-Ханкури
|68′
Самир Мемишевич
|73′
|73′
Йоэл Велтман
Людовит Рейс
|75′
Юлиан Шабо
|76′
|77′
Давид Нерес
Каспер Дольберг
|78′
Клас-Ян Хунтелар
|79′
Клас-Ян Хунтелар
Тим Хандверкер
Томас Брюнс
|81′
|84′
Клас-Ян Хунтелар
|90′
Хаким Зиеш
Расмус Ниссен
|38%
|Владение мячом
|62%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Гронинген
Расстановка 4‑4‑2
1
Падт
42
Зефейк
4
те Вирик
24
Шабо
15
Брюнс
7
Доан
5
Мемишевич
6
Рейс
14
Эль-Ханкури
9
Сирхёйс
19
Гладон
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
9
Хунтелар
6
ван де Бек
21
Де Йонг
2
Ниссен
10
Тадич
25
Дольберг
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезон. Накануне амстердамский клуб обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории «Аякса».
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«Аякс» обыграл «Гронинген» и единолично возглавил таблицу чемпионата Голландии
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