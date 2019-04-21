«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезонSport24.ru 02:25

«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезон. Накануне амстердамский клуб обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии (1:0), забив 156-й гол в сезоне во всех турнирах. Это лучший результат в истории «Аякса».

«Аякс» побил клубный рекорд по голам за сезон

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