Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовСвободная Пресса вчера в 17:07
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
|15′
Донни ван де Бек
|30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
|39′
|63′
Йоэл Велтман
|65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
|79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
|80′
|87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|49%
|Владение мячом
|51%
|72%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
1
Льорис
4
Алдервейрелд
6
Санчес
17
Сиссоко
21
Фойт
23
Эриксен
12
Ваньяма
33
Дэвис
27
Моура
18
Льоренте
20
Алли
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
В первом матче ½ финала Лиги Чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде переиграл лондонский «Тоттенхэм». Голландская команда победила со счётом 1:0 и сделала существенную заявку на выход в финал самого престижного клубного турнира Европы.
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«Аякс» выиграл 26 из 28 еврокубковых противостояний после победы в первом матче в гостях
Sports.ruвчера в 22:02
«Тоттенхэм» ни разу не проходил дальше в еврокубках, проиграв первый матч дома
Sport24.ruвчера в 20:02
Лишь один раз в истории ЛЧ команда выходила в финал, проиграв первый полуфинал дома
Бомбардир.рувчера в 17:21
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
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