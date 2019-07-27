Амстердамский «Аякс» одержал победу над ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая на «Йохан Круифф Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов Эредивизи.

«Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов по футболу

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