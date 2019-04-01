Футбол
«Аякс» отклонил первое предложение «Ювентуса» по де ЛигтуЧемпионат 10:42
Переход защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Ювентус» затягивается, сообщает Tuttosport со ссылкой на Marca. По информации источника, амстердамский клуб отклонил первое предложение «старой синьоры» по своему игроку.
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