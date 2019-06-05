«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евроSport24.ru вчера в 22:33

«Аякс» отклонил первое предложение мадридского «Атлетико» по трансферу бразильского нападающего Давида Нереса. Как сообщает Voetbalprimeur, испанский клуб предложил за футболиста 40 млн евро, но получил отказ. В ближайшее время «матрасники» могут сделать улучшенное предложение.

«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евро

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