Футбол
«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евроSport24.ru вчера в 22:33
«Аякс» отклонил первое предложение мадридского «Атлетико» по трансферу бразильского нападающего Давида Нереса. Как сообщает Voetbalprimeur, испанский клуб предложил за футболиста 40 млн евро, но получил отказ. В ближайшее время «матрасники» могут сделать улучшенное предложение.
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