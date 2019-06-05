«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евроSport24.ru вчера в 22:33

«Аякс» отклонил первое предложение мадридского «Атлетико» по трансферу бразильского нападающего Давида Нереса. Как сообщает Voetbalprimeur, испанский клуб предложил за футболиста 40 млн евро, но получил отказ. В ближайшее время «матрасники» могут сделать улучшенное предложение.

«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евро

Гаджеты Названа стоимость телевизоров-картин от Samsung в России Российский офис Samsung объявил о старте продаж телевизоров Samsung The Frame 2019 и назвал их стоимость.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Культура Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Общество Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.

Происшествия Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика Савченко предсказала потерю Донбасса Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.

Футбол Сарри договорился о контракте с «Ювентусом» Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Общество ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки у пользователей Как уточняет РБК, ФСБ потребовала у Яндекса так называемые сессионные ключи, передача которых, по словам экспертов, предоставит не только доступ к переписке, но и к логину, паролю и метаданным, а также позволит анализировать трафик.

Происшествия Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула В городе Барнауле Алтайского края в среду, 5 июня, около 2 часов 14 минут по местному времени, края совершил посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200, следовавший по маршруту Анталия - Барнаул.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Хоккей Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте» Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Здоровье Опрос показал отношение россиян к больным шизофренией Общественный опрос показал, что 38 процентов россиян относятся к психически больным людям с сочувствием, еще 34 процента испытывают жалость, а 26 процентов участников опроса заявили, что боятся таких сограждан.

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Футбол Швейцарские СМИ утверждают, что «Интер» близок к приобретению Джаки В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Арсенал» 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Религия Мусульмане празднуют Ураза-байрам Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.