Футбол
«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»Sports.ru 09:26
Римский клуб направлял запрос «Аяксу» по Эрику тен Хагу, однако получил отказ. Амстердамцы не намерены отпускать специалиста. «Рома» выбирает между Паулу Фонсекой и Роберто Де Дзерби.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия
Бывшего бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье
Суханов рассказал, что во время службы в ГРУ Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Общество
Названо число брошенных в роддомах российских детей
В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Общество
Заключенные в Тагиле строили яхты бесплатно
Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле после своего освобождения подал жалобу в Следственный Комитет; по его словам, администрация заставляла заключенных строить яхту; а также она не платила им за эту работу.
Обновлено в 08:44
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп собрался заключить «феноменальную» торговую сделку с Лондоном
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во вторник, 4 июня, заявил, что Соединенные Штаты готовы заключить «феноменальную» сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 09:53
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В России снижается число отравлений курительными смесями
«Среди детей за последние 3 года зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями (spice) с летальным исходом в 2017 году, среди подростков – 4 случая в 2016 году», - отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 15:37
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Перинатальный центр открылся после дезинфекции
Уже через пять часов после открытия родился ребёнок. Новорождённый весил 4 килограмма 310 граммов.
Обновлено в 09:27
Авто
Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее
Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка.
Обновлено в 07:47
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Росздравнадзор проверил медицинский центр после гибели пациента
Росздравнадзор организовал проверку медицинского центра "Добромед" в Москве по факту смерти пациента.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 11:03
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09