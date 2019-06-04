Футбол
«Аякс» отказался отпускать главного тренера Тен Хага в «Рому»Sport24.ru 07:07
«Рома» обратилась в «Аякс» с вопросом о возможности приглашения главного тренера Эрика Тен Хага, но получила отказ, сообщает Sky Sport Italia. Теперь у «Ромы» остались лишь две кандидатуры: Роберто Де Зерби из «Сассуоло» и Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера».
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Российская компания Volgabus представила беспилотный вездеход SNOWBUS.
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Греция официально потребовала от Германии 320 млрд евро репараций
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Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
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СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
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Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
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Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
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Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
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Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos
Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
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Общество
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
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Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»
Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
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Названы самые популярные в России китайские автомобили
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Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
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Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
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Армия и оружие
Индия предоставит Киргизии кредит для закупки индийских вооружений
Индия намерена предоставить Киргизии военный кредит на сумму в 100 млн. долларов для закупки различных вооружений и военной техники индийского производства.
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Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
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