Футбол

«Аякс» отказался отпускать главного тренера Тен Хага в «Рому»Sport24.ru 07:07

«Рома» обратилась в «Аякс» с вопросом о возможности приглашения главного тренера Эрика Тен Хага, но получила отказ, сообщает Sky Sport Italia. Теперь у «Ромы» остались лишь две кандидатуры: Роберто Де Зерби из «Сассуоло» и Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» отказал «Роме», которая хотела переманить тен Хага

Чемпионат11:54

«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»

Советский спорт12:03

Тен Хаг не возглавит «Рому»

Матч ТВ10:16

СМИ: «Аякс» не отпустит тен Хага в «Рому»

Спорт-Экспресс09:37

«Аякс» не отпустит Эрика тен Хага в «Рому»

Soccer.ru10:05

«Аякс» отказался отпускать главного тренера Тен Хага в «Рому»

Sport24.ru07:07

«Аякс» отказался отпускать тен Хага в «Рому»

Sports.ru09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Наука

Стволовые клетки помогают восстановить обоняние

Обновлено вчера в 02:36
Игры

На Amazon случайно вышла Watch Dogs Legion

Страница Watch Dogs Legion для PlayStation 4 нежданно-негаданно появилась на английской версии сайта Amazon с обрисовкой замысла — Джейсон Шрайер – редактор Kotaku подтвердил случайно вышедшую в свет информацию как названия, так и описания.
Обновлено в 08:53
Политика

Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня

Обновлено в 10:43
Авто

Volgabus представила беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus представила беспилотный вездеход SNOWBUS.
Обновлено в 09:03
Общество

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Политика

Греция официально потребовала от Германии 320 млрд евро репараций

Министерство иностранных дел Греции объявило, что выдвинуло Германии требование выплатить 320 млрд евро в качестве военных репараций за Первую и Вторую мировые войны.
Обновлено в 11:59
Политика

Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Кино

Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино

Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Авто

Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos

Никакой другой информации от Kia пока нет, хотя предыдущие тизеры немного проливают свет на эту новую модель.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Политика

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Иск подала 20-летняя актриса и танцовщица, имя которой не называется.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Авто

Названы самые популярные в России китайские автомобили

Обновлено в 11:49
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Авто

АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray

Обновлено в 11:07
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Президент заявил, что и это словосочетание и это явление — «позорные».
Обновлено в 12:17
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Игры

Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade

Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Индия предоставит Киргизии кредит для закупки индийских вооружений

Индия намерена предоставить Киргизии военный кредит на сумму в 100 млн. долларов для закупки различных вооружений и военной техники индийского производства.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное