Футбол
«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млнЧемпионат вчера в 17:46
По данным источника, испанский клуб предложил за футболиста € 40 млн, но получил отказ. Нерес готов перебраться в «Атлетико», поэтому «матрасники» в ближайшее время могут сделать улучшенное предложение. Нерес перешёл в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу».
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