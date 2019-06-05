«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млнЧемпионат вчера в 17:46

По данным источника, испанский клуб предложил за футболиста € 40 млн, но получил отказ. Нерес готов перебраться в «Атлетико», поэтому «матрасники» в ближайшее время могут сделать улучшенное предложение. Нерес перешёл в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу».

«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млн

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