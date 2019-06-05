Футбол

«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млнЧемпионат вчера в 17:46

1 фото
По данным источника, испанский клуб предложил за футболиста € 40 млн, но получил отказ. Нерес готов перебраться в «Атлетико», поэтому «матрасники» в ближайшее время могут сделать улучшенное предложение. Нерес перешёл в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аякс» отклонил предложение «Атлетико» по Нересу в 40 млн евро

Матч ТВвчера в 22:59

«Аякс» отклонил предложение «Атлетико» по Нересу в 40 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:59

«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млн

Чемпионатвчера в 17:46

«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере лидера команды

Газета.Ruвчера в 20:45

«Атлетико» предложил 40 миллионов за Нереса, но получил отказ

Бомбардир.рувчера в 23:42

«Аякс» отказался продавать Нереса в «Атлетико» за 40 млн евро

Sport24.ruвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие

Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Премьеры Армении и Словакии примут участие в пленарной сессии ПМЭФ

В пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие первые лица Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс

Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Религия

РПЦ сообщила об отсутствии условий для визита папы Римского в Москву

В Москве пока нет подходящих условий для визита папы Римского Франциска, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии

Сбербанк купил портал Rabota.ru

Как ранее сообщали «Кубанские новости», Сбербанк собирается купить портал для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено вчера в 06:07
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Не авторынком единым. Lifan станет в России многоотраслевой компанией

Обновлено вчера в 09:18
Общество

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено вчера в 09:32
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вопрос о безопасности полетов на самолете Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев 4 июня во время заседания комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за взрыва гранаты

Обновлено вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Давид Нерес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аякс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 54 тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное