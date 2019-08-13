"Аякс" одержал нелегкую победу со счетом 3:2 и поборется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОКу придется играть в Лиге Европы. Зато пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов греческий "Олимпиаком", обыгравший в Пирее турецкий "Башакшехир" 2:0.

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Политика Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Космос Астронавт из Италии станет первым в мире космическим диджеем Итальянский астронавт Лука Пармитано во вторник выступит перед любителями электронной музыки с орбиты, став первым диджеем в космосе.

Футбол Сулейманов упрочил преимущество «Краснодара» в матче с «Порту» В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Краснодаре, «Порту» добился победы со счетом 1:0. В данный момент в противостоянии дальше проходит российская команда.

Интернет Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.

Здоровье Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью В свою очередь, Буеверов отметил, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя.

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Общество Роскачество назвало признаки плохого вина Роскачество рассказало об очевидных внешних признаках, по которым можно определить качество вина и избежать употребления испорченных алкогольных напитков.

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Футбол «Порту» не пустил журналистов «Матч ТВ» на пресс-конференцию Сотрудники футбольного клуба «Порту» не пустили журналистов телеканала «Матч ТВ» в микст-зону и на пресс-конференцию после ответного матча с «Краснодаром» в квалификации Лиги чемпионов.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

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Авто ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС По официальным данным, руководители украинской автомобильной компании ЗАЗ готовятся продавать машины собственного производства в Польшу.