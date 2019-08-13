Футбол
«Аякс» одолел ПАОК в Лиге чемпионовВести.Ru вчера в 16:38
|23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
|26′
|30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
|43′
Разван Марин
Серджино Дест
|46′
|50′
Омар Эль-Каддури
|55′
Александрос Пасхалакис
Серджино Дест
|61′
|63′
Димитриос Пелкас
Кароль Швидерски
|65′
Димитриос Яннулис
|71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
|78′
Николас Тальяфико
|79′
|79′
Диего Бисесвар
|82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
|84′
Лео Матос
Душан Тадич
|85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
|89′
|90′+3′
Диего Бисесвар
Андре Онана
|90′+4′
Хосе Анхель Креспо
Димитриос Лимниос
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
12
Мазрауи
3
Велтман
21
Мартинес
31
Тальяфико
28
Дест
6
ван де Бек
17
Блинд
22
Зиеш
10
Тадич
2 ×
9
Хунтелар
31
Пасхалакис
3
Матос
5
Варела
15
Креспо
23
Яннулис
18
Лимниос
27
Мишич
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
2 ×
9
Швидерски
47
Акпом
ПАОК
Расстановка 4‑4‑2
"Аякс" одержал нелегкую победу со счетом 3:2 и поборется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОКу придется играть в Лиге Европы. Зато пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов греческий "Олимпиаком", обыгравший в Пирее турецкий "Башакшехир" 2:0.
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