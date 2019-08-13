Футбол

Аякс — ПАОК 3:2Советский спорт 16:27

Аякс — ПАОК
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
26′
30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
43′
Разван Марин
Серджино Дест
46′
50′
Омар Эль-Каддури
55′
Александрос Пасхалакис
Серджино Дест
61′
63′
Димитриос Пелкас
Кароль Швидерски
65′
Димитриос Яннулис
71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
78′
Николас Тальяфико
79′
79′
Диего Бисесвар
82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
84′
Лео Матос
Душан Тадич
85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
89′
90′+3′
Диего Бисесвар
Андре Онана
90′+4′
Хосе Анхель Креспо
Димитриос Лимниос
Экс-нападающий Спартака Квинси Промес провел весь матч на скамейке запасных. В следующем раунде Лиги чемпионов Аякс сыграет с АПОЭЛ.
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