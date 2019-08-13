Футбол

«Аякс» одолел ПАОК в Лиге чемпионовВести.Ru 16:38

Аякс — ПАОК
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
23′
Диего Бисесвар
Лисандро Мартинес
26′
30′
Димитриос Пелкас
Душан Тадич
43′
Разван Марин
Серджино Дест
46′
50′
Омар Эль-Каддури
55′
Александрос Пасхалакис
Серджино Дест
61′
63′
Димитриос Пелкас
Кароль Швидерски
65′
Димитриос Яннулис
71′
Лео Жаба
Димитриос Лимниос
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
78′
Николас Тальяфико
79′
79′
Диего Бисесвар
82′
Андерсон Эсити
Йосип Мишич
84′
Лео Матос
Душан Тадич
85′
Донни ван де Бек
Дани де Вит
89′
90′+3′
Диего Бисесвар
Андре Онана
90′+4′
Хосе Анхель Креспо
Димитриос Лимниос
"Аякс" одержал нелегкую победу со счетом 3:2 и поборется за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОКу придется играть в Лиге Европы. Зато пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов греческий "Олимпиаком", обыгравший в Пирее турецкий "Башакшехир" 2:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аякс-ПАОК 13.08.2019 прогноз Ф1 (-2)

Sport-place05:06

«Аякс» Промеса прошел ПАОК в отборочном турнире Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс16:31

«Аякс» обыграл ПАОК и вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов

LiveSport.ru16:27

«Аякс» совершил камбэк в матче с ПАОКом и вышел в следующий раунд отбора ЛЧ

Чемпионат16:34

«Аякс» вышел в раунд плей-офф ЛЧ, «Краснодар» в случае победы над «Порту» сыграет с «Олимпиакосом»

Матч ТВ16:35

«Аякс» – ПАОК: прогноз на футбол от Георгия Безшансова

Legalbet05:57

«Аякс» — ПАОК: «аяксиды» неудержимые

Все про Спорт ру11 августа в 20:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество

В шести районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен до 29 августа в шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском.
Обновлено в 08:58
Общество

В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

По меньшей мере 23 человека умерли, еще почти 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено в 21:49
Авто

На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether

Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Наука

Больше двух чашек кофе в день могут вызывать головные боли

Ученые не рекомендуют выпивать больше двух чашек кофе в день. В больших количествах этот напиток вызывает частые головные боли.
Обновлено 11 августа в 11:11
Экономика

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:20
Общество

К Хабаровску приблизился гребень паводка

Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Общество

Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала

В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.
Обновлено в 14:09
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Авто

Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot

Обновлено в 05:06
Культура

Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

Обновлено в 15:39
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено в 17:11
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено в 20:50
Интернет

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Компания Facebook привлекала сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей социальной сети, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:59
Политика

В Черногории оценили потери от антироссийских санкций

Черногория потеряла приблизительно €2 млрд из-за антироссийских санкций, к которым балканская страна присоединилась в 2014 году.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

Число погибших в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
Обновлено в 15:23
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Наука

Названы продукты, защищающие курильщиков от рака

Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено в 17:03
Общество

В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

На июньской Международной конференции труда в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в будущем.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

У Daimler готовы первые большие электрические грузовики

Компания Daimler сообщила о готовности двух экземпляров электрических седельных тягачей Freightliner eCascadia, предназначенных для клиентов.
Обновлено в 04:58
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Путину доложили о ходе строительства трассы «Таврида»

Строители заверили Владимира Путина, что движение по трассе "Таврида", проходящей через Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, откроют в сентябре 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:55
Политика

Трамп допустил выход США из ВТО

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 15:21
Футбол

Киевское «Динамо» не прошло «Брюгге» в Лиге чемпионов

«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. Первый матч "Брюгге" выиграл на своем поле со счетом 1:0.
Обновлено в 17:28
Наука

Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от далёких предков

Обновлено вчера в 03:30
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к россиянам

Украинский журналист Кирилл Сазонов пожаловался на хорошее отношении жителей Грузии к россиянам.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

В Сирии провели праздник для детей погибших военных

В сирийской провинции Эль-Кунейтра провели праздник для детей военнослужащих сирийской армии, которые погибли во время боевых действий, сообщил замгубернатора провинции Хусейн Исхарк.
Обновлено в 22:08
Происшествия

Жителей архангельской Нёноксы предупредили об эвакуации

Обновлено в 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное