Голландский "Аякс" пробился в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Это стало известно после победы амстердамцев над греческим ПАОКом с результатом 3:2.

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