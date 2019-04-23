«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата ГолландииГазета.Ru 17:01

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч прошел в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена" и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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