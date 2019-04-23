Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата ГолландииГазета.Ru вчера в 17:01
Хаким Зиеш
|41′
|53′
Матуш Беро
Душан Тадич
|54′
Маттейс Де Лигт
|58′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
|63′
Николас Тальяфико
Расмус Ниссен
|63′
|66′
Наварон Фор
|67′
Наварон Фор
Тим Матавж
Йоэл Велтман
|69′
|78′
Томас Бейтинк
Уссама Дарфалу
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
|79′
|80′
Майкель Ван дер Верфф
Душан Тадич
|80′
|82′
Уссама Дарфалу
Донни ван де Бек
|86′
|86′
Майкель Ван дер Верфф
Расмус Теландер
|90′+1′
Матуш Беро
|57%
|Владение мячом
|43%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
2
Ниссен
40
Эккеленкамп
6
ван де Бек
21
Де Йонг
7
Нерес
25
Дольберг
10
Тадич
2 ×
22
Пасвеер
21
Беро
26
Теландер
30
Дуки
14
Кларк-Солтер
5
Кларк
18
Эдегор
17
Сереро
9
Матавж
10
Дауда
13
Дарфалу
Витесс
Расстановка 5‑4‑1
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч прошел в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена" и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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Они могли выступать за «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Но перешли в «Аякс» и переиграли «Реал», «Ювентус» и Слуцкого
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