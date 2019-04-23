Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата ГолландииГазета.Ru 17:01

Аякс — Витесс
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
41′
53′
Матуш Беро
Душан Тадич
54′
Маттейс Де Лигт
58′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
63′
Николас Тальяфико
Расмус Ниссен
63′
66′
Наварон Фор
67′
Наварон Фор
Тим Матавж
Йоэл Велтман
69′
78′
Томас Бейтинк
Уссама Дарфалу
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
79′
80′
Майкель Ван дер Верфф
Душан Тадич
80′
82′
Уссама Дарфалу
Донни ван де Бек
86′
86′
Майкель Ван дер Верфф
Расмус Теландер
90′+1′
Матуш Беро
"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Матч прошел в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена" и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Слуцкий: «Витесс» забил два гола «Аяксу», чего не смог сделать «Ювентус»

ProstoProSport18:12

Леонид Слуцкий – о поражении от «Аякса»: «Витесс» забил им два гола, а это не удалось сделать даже «Ювентусу»

Матч ТВ18:14

Эредивизие. «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу», забив два гола

Бомбардир.ру16:43

Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого

Советский спорт16:38

Слуцкий: «Витесс» забил «Аяксу» два мяча, «Ювентусу» это сделать не удалось

Чемпионат18:31

Они могли выступать за «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Но перешли в «Аякс» и переиграли «Реал», «Ювентус» и Слуцкого

Спорт день за днем17:36

Леонид Слуцкий: «Витесс» многому научился у «Аякса»

Спорт-Экспресс19:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 пообещали исправить медленный прогресс

Обновлено в 06:49
Политика

Трамп провел встречу с основателем Twitter

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Экономика

Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае

ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Транспорт

Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме

Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:08
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Экономика

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз

Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
Космос

Сколько лет кольцам Сатурна: дебаты продолжаются

Эксперты не могут договориться о том, как образуются кольца или сколько им лет.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика

Мэр города, в котором родился Гитлер, уйдет с поста из-за скандального стиха

Кристиан Шильхер, вице-мэр австрийского города Браунау, уйдет с действующего поста и из Австрийской партии свободы (АПС) после публикации своего стихотворения, в котором он негативно отзывается о мигрантах и культурном смешении с ними.
Обновлено в 20:22
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Экономика

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Политика

Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию

Обновлено в 17:40
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Политика

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено вчера в 07:57
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное