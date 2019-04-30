Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1Росбалт вчера в 16:57

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
В матче между двумя «неожиданностями» Лиги чемпионов УЕФА, прошедшем в Лондоне, местный «Тоттенхэм» уступил голландскому «Аяксу» — 0:1. «Аякс», привыкший в национальном чемпионате к атакам, и в ЛЧ не стал избирать другую тактику.
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