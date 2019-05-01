Футбол

«Аякс» победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовСвободная Пресса вчера в 17:07

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
В первом матче ½ финала Лиги Чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде переиграл лондонский «Тоттенхэм». Голландская команда победила со счётом 1:0 и сделала существенную заявку на выход в финал самого престижного клубного турнира Европы.
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