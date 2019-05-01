«Аякс» победил «Тоттенхэм» в Лиге ЧемпионовСвободная Пресса вчера в 17:07

В первом матче ½ финала Лиги Чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде переиграл лондонский «Тоттенхэм». Голландская команда победила со счётом 1:0 и сделала существенную заявку на выход в финал самого престижного клубного турнира Европы.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Транспорт С 1 мая в России появились новые дорожные знаки В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Космос NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).

Футбол «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.

Политика Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Футбол Сабалета продлил контракт с «Вест Хэмом» Аргентинский защитник «Вест Хэма» Пабло Сабалета продлил контракт с клубом до 2020 года.

Политика Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена в апреле 2013 года купила элитную квартиру в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка.

Теннис Мария Шарапова снялась с турнира в Риме Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.

Общество Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Спорт Российские 100 рублей попали в список самых красивых банкнот мира В список красивых банкнот мира попали также и 100 российских рублей.