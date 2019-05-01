Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионовСпорт день за днем вчера в 17:06

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» первом матче полуфиналов Лиги чемпионов. Игра, проходившая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Аякс» не проиграл в шестнадцатый раз в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
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