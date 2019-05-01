Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:08
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
|15′
Донни ван де Бек
|30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
|39′
|63′
Йоэл Велтман
|65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
|79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
|80′
|87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|49%
|Владение мячом
|51%
|72%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
1
Льорис
4
Алдервейрелд
6
Санчес
17
Сиссоко
21
Фойт
23
Эриксен
12
Ваньяма
33
Дэвис
27
Моура
18
Льоренте
20
Алли
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
В 1/8 финала ЛЧ «Тоттенхэм» переиграл дортмундскую «Боруссию» с общим счетом 4:0. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» пройдет 8 мая в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».
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«Аякс» выиграл 26 из 28 еврокубковых противостояний после победы в первом матче в гостях
Sports.ruвчера в 22:02
«Тоттенхэм» ни разу не проходил дальше в еврокубках, проиграв первый матч дома
Sport24.ruвчера в 20:02
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