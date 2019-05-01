Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:08

Тоттенхэм — Аякс
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
15′
Донни ван де Бек
30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
39′
63′
Йоэл Велтман
65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
80′
87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
В 1/8 финала ЛЧ «Тоттенхэм» переиграл дортмундскую «Боруссию» с общим счетом 4:0. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» пройдет 8 мая в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».
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