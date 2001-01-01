Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:08
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
|15′
Донни ван де Бек
|30′
Николас Тальяфико
Ян Вертонген
Мусса Сиссоко
|39′
|63′
Йоэл Велтман
|65′
Лассе Шёне
Нуссаир Мазрауи
Дэнни Роуз
Бен Дэвис
|79′
Киран Триппьер
Хуан Фойт
|80′
|87′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|49%
|Владение мячом
|51%
|72%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
1
Льорис
4
Алдервейрелд
6
Санчес
17
Сиссоко
21
Фойт
23
Эриксен
12
Ваньяма
33
Дэвис
27
Моура
18
Льоренте
20
Алли
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
12
Мазрауи
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
В 1/8 финала ЛЧ «Тоттенхэм» переиграл дортмундскую «Боруссию» с общим счетом 4:0. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом» пройдет 8 мая в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лишь один раз в истории ЛЧ команда выходила в финал, проиграв первый полуфинал дома
Бомбардир.рувчера в 17:21
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Подтвержден приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Общество
Император Японии Акихито официально отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с официальным заявлением об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина
Обновлено вчера в 17:46
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Тина Канделаки: «Делаю уколы и подтяжку лица»
Тина Канделкаи не скрывает, что добиться идеального лица непросто, поэтому она тратит немало времени и денег на косметические процедуры.
Обновлено в 00:00
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Источники рассказали, что сотрудников находящегося в Курской области завода ОАО "Авиаавтоматика" привлекли к голосованию за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале детского "Голоса".
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты
Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев
В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07