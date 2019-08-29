Нидерландский "Аякс" обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Встреча в Амстердаме в среду завершилась со счетом 2:0. Голы забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80).

«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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