Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Аякс — АПОЭЛ
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Эдсон Альварес
25′
30′
Драган Михайлович
34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
43′
Йоэл Велтман
45′
56′
Лукаш
62′
Антонио Яколиш
64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
69′
Жоаузинью
72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
73′
Роман Безяк
78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
89′
Нидерландский "Аякс" обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Встреча в Амстердаме в среду завершилась со счетом 2:0. Голы забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80).
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