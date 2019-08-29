Футбол
РИА Новости«Аякс» обыграл АПОЭЛ и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Эдсон Альварес
|25′
|30′
Драган Михайлович
|34′
Георгиос Меркис
Эдсон Альварес
|43′
Йоэл Велтман
|45′
|56′
Лукаш
|62′
Антонио Яколиш
|64′
Антонио Яколиш
Томас Де Винсенти
|69′
Жоаузинью
|72′
Муса Аль-Тамари
Андре Видигал
|73′
Роман Безяк
|78′
Урош Матич
Лайнус Халлениус
Душан Тадич
|80′
Хаким Зиеш
Дани де Вит
|87′
Эдсон Альварес
Разван Марин
|89′
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
18
Марин
30
де Вит
21
Мартинес
7
Нерес
9
Хунтелар
10
Тадич
27
Белец
10
Де Винсенти
30
Меркис
44
Иоанну
23
Жоаузинью
91
Михайлович
71
Видигал
9
Халлениус
8
Лукаш
89
Безяк
20
Павлович
АПОЭЛ
Расстановка 5‑4‑1
Нидерландский "Аякс" обыграл кипрский АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Встреча в Амстердаме в среду завершилась со счетом 2:0. Голы забили Эдсон Альварес (43-я минута) и Душан Тадич (80).
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