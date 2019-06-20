Футбол

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен ХагомЧемпионат 07:00

«Аякс» продлил контракт с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает официальный сайт амстердамского клуба. Новое соглашение между специалистом и голландским клубом будет действовать до лета 2022 года.
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Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»

Советский спорт07:13

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером тен Хагом

Sport24.ru06:51

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

Матч ТВ07:19

«Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом

ТАСС08:41

«Аякс» подписал новый контракт с Эриком тен Хагом

Спорт-Экспресс07:17

«Аякс» продлил контракт с тренером тен Хагом до 2022 года

Sports.ru07:20

«Аякс» объявил о продлении контракта с тен Хагом

Чемпионат07:00
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
Обновлено в 15:59
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В Петербурге появилась первая «вафельница»

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Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Политика

Путин ответил на вопрос пожарного из Калининграда о зарплате

Президент ответил, что данные, озвученные калининградцем, необходимо проверить, и добавил, что в течение года зарплата сотрудников МЧС, которые "не носят погоны", должна существенно вырасти.
Обновлено в 05:18
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Авто

Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 10:05
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Космос

В Кировской области заметили серебристые облака

Обновлено вчера в 01:40
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Обновлено в 11:29
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Полина Гагарина отказалась в выходной день от макияжа

Певица заработала себе свободный от работы день. Она опубликовала фото без макияжа в соломенной шляпе и купальнике.
Обновлено в 14:30
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика

Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Авто

Volvo увеличит стоимость кроссовера Volvo XC40 c 1 июля

В России с 1 июля этого года вырастут в цене дизельные модификации компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 02:45
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Авто

Завод Ford во Всеволожске работает последний день

Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Спорт

Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии

Обновлено в 11:04
Происшествия

СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Иран забрал обломки сбитого беспилотника США

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.
Обновлено в 14:54
Происшествия

На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Наука

По атомному радио впервые в истории передали музыку

Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено вчера в 07:39
Космос

«Марсианские хрущевки»: Отправленные на Марс роботы распечатают первые жилые дома

Обновлено в 08:55
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Политика

В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос

Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.
Обновлено в 09:52
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