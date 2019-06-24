Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси ПромесаРБК 14:33

«Аякс» объявил о подписании контракта с Квинси Промесом. Соглашение с новым клубом рассчитано на следующие пять сезонов, сообщает официальный сайт голландской команды. Ранее сообщалось, что «Севилья» получит от «Аякса» за переход Промеса около €20 млн.
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Промес перешел в «Аякс» (фото, видео)

Советский спорт14:28

«Аякс» объявил о переходе Промеса

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«Аякс» объявил о подписании Промеса

Евро-футбол.ру14:14

Промес стал футболистом «Аякса»

Матч ТВ14:09

«Аякс» объявил о переходе Промеса и огласил сумму трансфера

Sport24.ru14:06

Квинси Промес посвятил стих возвращению в «Аякс»

Спорт-Экспресс14:23
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