Футбол
«Аякс» никогда не проигрывал в Лиге чемпионов, открывая счетСпорт-Экспресс 16:07
"Аякс" открыл счет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 15-й минуте отличился Донни ван де Бек. Амстердамский клуб еще ни разу в истории не проигрывал в Лиге чемпионов, забивая первым.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Кино
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Обновлено в 19:53
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия
Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Канкуне неизвестный застрелил постояльца отеля
Постоялец одного из отелей туристической зоны Канкуна в Мексике был застрелен неизвестным, сообщило издание Universal.
Обновлено в 18:41
Происшествия
На Камчатке задержаны организаторы первомайского шествия «желтых жилетов»
1 мая утром в Петропавловске-Камчатском были задержаны несколько активистов местной оппозиции, которые призвали камчатцев выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.
Обновлено в 19:34
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола.
Обновлено в 04:35
Политика
В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ
Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины
Всего же за минувший месяц злоумышленники несколько раз сообщали о минировании железнодорожных станций в столице Аргентины.
Обновлено в 19:25
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено в 17:15
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Общество
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено в 19:04
Экономика
Pfizer улучшил прогноз на 2019 год после роста прибыли
В свете достаточно позитивной отчетности компания обновила прогноз на 2019 год, повысив целевую прибыль с одной акции до диапазона от $2,83 до $2,93.
Обновлено в 11:21
Гаджеты
ОС Windows 10 «потяжелеет» минимум до 32 Гбайт
Американский технологический гигант Microsoft изменил минимальные требования к операционной системе Windows 10 — популярная ОС, в частности, теперь требует больше свободного пространства на жестком диске.
Обновлено в 03:32
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Дагестане задержали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Новое назначение произошло в здравоохранении Кузбасса
Обновлено в 01:18
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Здоровье
За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии
За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.
Обновлено в 21:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Музыка
Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами
Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено в 19:37
Финансы
Финансисты оценили целесообразность покупки валюты к отпуску
Специалисты по финансовому рынку поделились прогнозами на динамику рубля в ближайшей перспективе и рассказали, стоит ли покупать иностранную валюту в преддверии сезона летних отпусков.
Обновлено в 21:38
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49