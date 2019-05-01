«Аякс» никогда не проигрывал в Лиге чемпионов, открывая счетСпорт-Экспресс 16:07

"Аякс" открыл счет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". На 15-й минуте отличился Донни ван де Бек. Амстердамский клуб еще ни разу в истории не проигрывал в Лиге чемпионов, забивая первым.

«Аякс» никогда не проигрывал в Лиге чемпионов, открывая счет

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