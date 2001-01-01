«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионовГазета Metro вчера в 16:55

Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира. "Аякс" в гостях обыграл итальянский "Ювентус". Встреча прошла на "Ювентус Стэдиум" и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хозяева первыми открыли счет в матче.

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

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