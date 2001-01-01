Футбол

«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионовГазета Metro вчера в 16:55

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Голландский "Аякс" и испанская "Барселона" преодолели стадию 1/4 финала Лиги чемпионов и пробились в полуфинал турнира. "Аякс" в гостях обыграл итальянский "Ювентус". Встреча прошла на "Ювентус Стэдиум" и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Хозяева первыми открыли счет в матче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду впервые с 2010 года не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

Матч ТВ02:16

Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:55

Роналду расплакался после поражения «Ювентуса» в матче с «Аяксом» в ЛЧ. ФОТО

Sport.ruвчера в 17:30

«Аякс» сенсационно выбил «Ювентус» из розыгрыша Лиги чеммпионов

Vprognoze.ruвчера в 18:06

Пять причин успеха «Аякса»

Спорт-Экспресс03:50

«Барселона» и «Аякс» в 1/2 финала ЛЧ, «МЮ» и «Ювентус» с Кришем – нет, «Тампа» и «Питтсбург» вылетели из плей-офф и другие новости утра

Sports.ru00:15

«Ювентус» — «Аякс» — 1:2, 16 апреля 2019 года, Лига чемпионов, разбор

Чемпионат04:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия

На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Обновлено в 03:03
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Теннеси молодой человек расстрелял посетителей торгового центра

В городе Севьервилл (США, штат Теннеси) 21-летний юноша открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Обновлено в 02:20
Технологии

Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:39
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Культура

Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 13:52
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Обновлено в 00:37
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Обновлено вчера в 18:07
Игры

Capcom выпустит собственную классическую мини-консоль

У Capcom полно старых франшиз, заслуживающих внимания, и с продажами новых игр всё просто отлично, поэтому было принято решение потягаться с конкурентами и в сфере мини-консолей.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

В Волгограде директора школы задержали за мошенничество

Волгоградские следователи завели уголовное дело в отношении бывшего директора школы и его заместителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 04:03
Здоровье

Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»

Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Появились новые подробности гибели российских военных в Сирии

Во вторник появилась информация о гибели бригадного генерала сирийской армии Мунсира аль-Асаса в провинции Дейр-эз-Зор; предполагается, что он погиб в обстрелянном террористами УАЗе с российскими военными, сообщается в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:02
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»

Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Варвару Караулову освободили из колонии

Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Наука

В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

Новое любопытное археологическое открытие сделано в Перу: учёные обнаружили останки сотни морских свинок, принесённых в жертву инками.
Обновлено 15 апреля в 09:10
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Новый «Уголёк» для снайперов вышел на испытания

Обновлено в 03:26
Авто

Genesis показал концепт миниатюрного электрического хэтчбека Mint

После нескольких тизеров Genesis официально представил совершенно новую концептуальную модель Mint, которая представляет собой миниатюрный электрический хэтчбек.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

Турция получила от США новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.
Обновлено в 04:01
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Гаджеты

Sony рассказала про PlayStation 5

Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное