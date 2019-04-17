Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионовВести.Ru вчера в 17:08
|11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
|28′
|34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
|46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
|64′
|67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
|69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
|80′
|82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
|88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|76%
|Процент точных передач
|74%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|19
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
30
Бентанкур
18
Кин
7
Роналду
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
16
Магальян
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 16:55
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Общество
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Наука
Профессор физики подтвердил возможность создания телепортации
"С внешней точки зрения, путешествие через червоточину эквивалентно квантовой телепортации с использованием запутанных черных дыр", - сказал Джафферис.
Обновлено 15 апреля в 20:21
Технологии
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды.
Обновлено в 04:52
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Общество
Текслер обратил внимание на дефицит мест в школах Копейска
Обновлено вчера в 05:33
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Общество
Госдума запретила публиковать сведения о новых наркотиках
Госдума приняла закон о запрете распространять в СМИ и в интернете сведения о способах разработки новых психоактивных веществ.
Обновлено в 04:19
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Сталина
Согласно опросу «Левада-центра», 51% респондентов относится к Сталину позитивно. Это максимальный за последние 20 лет показатель.
Обновлено вчера в 05:32
Технологии
«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено вчера в 14:43
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Бариста назвал самый популярный кофе среди москвичей
Оказалось, что самым популярным напитком у москвичей стал капучино объемом 250 мл.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Порошенко сделал русофобию государственной политикой, заявил Медведчук
Глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего президентства сделал русофобию государственной политикой.
Обновлено в 03:24
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте.
Обновлено в 00:59
Авто
Cadillac рассекретил новый седан CT5
Компания Cadillac показала новый седан CT5, премьера которого состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 04:34
Здоровье
От депрессии до рака: названы причины отвращения к еде
Иногда причиной отказа от еды является обычная простуда. Такое явление обычно длится 1-2 дня.
Обновлено в 02:59
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Москве загорелись склады на территории НПО «Алмаз»
Обновлено в 04:34
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Космос
Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space
Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 04:02
Энергетика
«Газпром» с начала года сократил экспорт и увеличил добычу газа
«Газпром» в период с 1 января по 15 апреля увеличил добычу газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:55
Энергетика
«Нафтогаз» и Кабмин спорят о ценах на газ для населения
«Нафтогаз» призвал Кабмин отменить государственное регулирование цен на газ для населения, или внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, чтобы снизить цены на газ с 1 мая 2019 года.
Обновлено в 04:57
Политика
Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ
Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01