Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

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