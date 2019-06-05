Футбол

«Аякс» не продал Нереса в «Атлетико» за 40 млн евроЕвро-футбол.ру 02:48

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Мадридский "Атлетико" предпринял попытку заполучить атакующего полузащитника "Аякса" Давида Нереса. Как сообщает VoetbalPrimeur, "матрасники" сделали предложение голландцам в размере 40 миллионов евро, однако получили отказ.
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«Аякс» отказал «Атлетико» в продаже Нереса за 40 млн евро

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