Футбол
«Аякс» не продал Нереса в «Атлетико» за 40 млн евроЕвро-футбол.ру 02:48
Мадридский "Атлетико" предпринял попытку заполучить атакующего полузащитника "Аякса" Давида Нереса. Как сообщает VoetbalPrimeur, "матрасники" сделали предложение голландцам в размере 40 миллионов евро, однако получили отказ.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвёл на него впечатление «нормального дядьки» и «классного мужика».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью
Викторию часто спрашивают о второй беременности, но сейчас звезда официально одна, и потому такие вопросы не являются для нее актуальными.
Обновлено в 04:29
Космос
Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами
Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Дима Билан опубликовал снимок с сестрой
В социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию со своей сестрой Анной. Подписчики высоко оценили новый пост исполнителя.
Обновлено в 05:40
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
Обновлено в 05:07
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика
Счетная палата назвала самые закрытые министерства России
Самыми открытыми оказались МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго, а самыми закрытыми — Минобрнауки и Минпросвещения.
Обновлено в 03:02
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Обновлено в 06:07
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено вчера в 10:32
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Найденного в пакете на Гжатской улице младенца убийца задушил руками
Следователи смогли установить причину смерти новорожденного мальчика, труп которого нашли в парке на Гжатской улице в полиэтиленовом пакете.
Обновлено в 06:27
Авто
Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 8%
Обновлено в 02:10
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Культура
В аэропорту «Шереметьево» открыли памятник Пушкину
Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.
Обновлено в 04:58
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Саша Савельева ушла из «Фабрики»
Первой группу покинула Мария Алалыкина. В 2010 году из «Фабрики» ушла Сати Казанова.
Обновлено вчера в 14:41
Игры
Rocksteady не появится на E3 2019
Многие из вас задавали вопросы, поэтому мы хотим предупредить заранее, что Rocksteady не появится на E3 в этом году.
Обновлено в 02:29
Политика
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Обновлено в 05:44