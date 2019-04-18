Футбол
«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен ХагомЧемпионат 07:56
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят к началу мая
Фонтан "Каменный цветок" на столичном ВДНХ откроется после реставрации к началу мая 2019 года вместе с фонтаном "Дружба народов".
Обновлено в 13:46
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Челси» победил «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ
"Челси" победил "Славию" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (4:3). Дублем в составе "синих" отметился нападающий Педро.
Обновлено в 16:51
Политика
Зеленский не собирается на теледебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.
Обновлено в 14:21
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Аделина Сотникова может не есть целый день
Аделина заметно похудела, и не отрицает этого и сама.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Три альпиниста мирового класса погибли в Скалистых горах Канады
Три известных профессиональных альпиниста пропали без вести и предположительно погибли после схода лавин в Скалистых горах Канады, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Политика
Мюллер сообщил о предупреждении Путина к Авену о санкциях США
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Альфа-Банка Петром Авеном в 2016 году предупредил его о возможном введении дополнительных экономических санкций как против России, так и в отношении самой кредитной организации.
Обновлено в 17:30
Наука
Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары
Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области из-за травли ребенка с ВИЧ завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил перенести матчи 33-го тура национального первенства ради подготовки «Аякса» к матчам полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Наука
Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти
Американские ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти.
Обновлено в 00:55
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
«Россия ждёт хаоса на Украине, чтобы напасть» — глава генштаба ВСУ
Россия воспользуется хаосом на Украине, чтобы её захватить, уверен глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщило 18 апреля издание «Факты».
Обновлено в 03:08
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07