Футбол

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен ХагомЧемпионат 07:56

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
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«Аякс» собирается продлить контракт с главным тренером. Он вывел команду в полуфинал ЛЧ впервые за 22 года

Матч ТВ08:14

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером Тен Хагом до 2024 года

Sport24.ru06:52

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом

Чемпионат07:56

Руководители «Аякса» готовы продлить контракт с тренером тен Хагом

Вести.Ru07:55

«Аякс» собирается продлить контракт с главным тренером. Он вывел команду в полуфинал ЛЧ впервые за 22 года

Sportbox.RU08:14

«Аякс» намерен продлить контракт с тен Хагом до 2024 года

Soccer.ru06:20

«Аякс» планирует продлить контракт с тен Хагом

Спорт-Экспресс06:15
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
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