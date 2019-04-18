Футбол
«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен ХагомЧемпионат 07:56
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
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