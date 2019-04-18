Футбол

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен ХагомЧемпионат 07:56

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf. О скором старте переговоров со специалистом заявил спортивный директор амстердамского клуба Марк Овермарс.
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«Аякс» планирует продлить контракт с тен Хагом

Спорт-Экспресс06:15

«Аякс» собирается продлить контракт с главным тренером. Он вывел команду в полуфинал ЛЧ впервые за 22 года

Sportbox.RU08:14

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом

Чемпионат07:56

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером Тен Хагом до 2024 года

Sport24.ru06:52

«Аякс» намерен продлить контракт с тен Хагом до 2024 года

Soccer.ru06:20

«Аякс» собирается продлить контракт с главным тренером. Он вывел команду в полуфинал ЛЧ впервые за 22 года

Матч ТВ08:14

«Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года

Sports.ru05:11
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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